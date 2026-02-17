Haberler

Ünlü oyuncunun çekim sırasında gözaltına alındığı ortaya çıktı

TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, Ayvalık'ta gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldı.

  • Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, dün gece 03.00 sıralarında çekimlerin yapıldığı evinde gözaltına alındı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 25 kişiye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı ve diğer 14 kişi gözaltına alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, dün gece 03.00 sıralarında çekimlerin yapıldığı evinde gözaltına alındı. Yetkililer, Hacıoğlu'nun Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edileceğini ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

ÜNLÜLER GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı. Öte yandan şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

