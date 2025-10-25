Haberler

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların dizilerden aldığı ücretler ortaya çıktı.! Ekranların en çok konuşulan isimlerinden Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı 4,5 milyon TL, Demet Özdemir 2 milyon TL, Hande Erçel ise 1 milyon 750 bin TL kazanıyor. Televizyon sektöründe dönen toplam para 1 milyar TL'ye yaklaştı.

  • Türkiye'de televizyonlarda 45 dizi yayınlanıyor ve toplam para miktarı 1 milyar TL'ye yaklaştı.
  • En pahalı yapım 'A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır' dizisidir ve bölüm başı maliyeti 35 milyon TL'dir.
  • Kenan İmirzalıoğlu bölüm başı 4,5 milyon TL, Afra Saraçoğlu ise 2,5 milyon TL kazanıyor.
  • Çağatay Ulusoy bölüm başı 3 milyon 250 bin TL, Demet Özdemir ise 2 milyon TL kazanıyor.
  • Barış Arduç 13 bölüm için 45,5 milyon TL peşin aldı, Hande Erçel bölüm başı 1 milyon 750 bin TL kazanıyor.
  • Mert Ramazan Demir bölüm başı 2,5 milyon TL, Miray Daner ise 850 bin TL kazanıyor.

Türkiye televizyonlarında şu an tam 45 dizi yayınlanıyor ve bu yapımların döndürdüğü toplam para miktarı 1 milyar TL'ye yaklaştı. Dizi başına harcanan bütçeler ise adeta yarış halinde. Bölüm başı maliyetler 18 ila 35 milyon TL arasında değişiyor.

EN PAHALI DİZİ: "A.B.İ."

Yeni Çağ Gazetesi yazarı Müge Dağıstanlı, köşesinde televizyon dünyasının mali tablolarını açıkladı. Listeye göre en pahalı yapım, ilk bölümü 35 milyon TL'ye mal olan "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisi. Dizinin başrollerinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu bölümü 4,5 milyon TL, Afra Saraçoğlu ise 2,5 milyon TL karşılığında oynuyor.

"EŞREF RÜYA" VE "AŞK VE GÖZYAŞI" DA YARIŞTA

Listenin ikinci sırasında Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" var. Bölüm başı maliyet 26 milyon TL. Başrollerdeki Çağatay Ulusoy bölüm başı 3 milyon 250 bin TL, Demet Özdemir ise 2 milyon TL kazanıyor.

Bir diğer yüksek bütçeli yapım olan "Aşk ve Gözyaşı" (atv) ise 27 milyon TL'lik maliyetiyle dikkat çekiyor. Başrol oyuncusu Barış Arduç, kulislere göre 13 bölüm ücretini peşin aldı. Bu da toplamda 45,5 milyon TL'ye denk geliyor. Partneri Hande Erçel ise bölüm başı 1 milyon 750 bin TL alıyor.

Kanal D ekranlarındaki "Uzak Şehir" dizisinin bölümü 22 milyon TL. Oyuncular Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, sırasıyla 1,5 milyon ve 1 milyon TL kazanıyor.

Show TV'nin iddialı dizisi "Veliaht" ise 20 milyon TL'lik bütçesiyle listede yer aldı. Akın Akınözü bölüm başı 1,5 milyon TL, Serra Arıtürk ise 750 bin TL alıyor.

Dijital platform cephesinde ise Disney+ yapımı "Bize Bir Şey Olmaz" öne çıkıyor. Bölüm başı 25 milyon TL harcanan dizide, Mert Ramazan Demir 2,5 milyon TL, Miray Daner ise 850 bin TL kazanıyor.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Sanki ağaçtan topluyolar parayı izlemeyin bitsin gitsin ülkede insanlar ajlıktan ölüyor ülkede

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLutfi turan:

Maliye ve Maliye bakanı dikkatinize

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBağdatlı:

Bazı sektörlerde paranın birimi çok değişik burada olduğu gibi futbol dünyası öyle tv yorumcuları sunucuları falan abd seviyesinde ücret alıyorlar geçen biyerde gördüm irem derici konser başı 1.5 milyon alıyormuş orkestra hariç bu ne böyle ne akla ne matematiğe uygun bölüm başı 4.5 milyon ne demek yahu

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGARİBAN:

ARKA SOKAKLAR: SGK ASGARİ PİRİM YOL. YEMEK YOK. MESAİ SAATİ:MÜSAİTSEN GEL BAŞLA İŞİN BİTİNCE ÇIKARSIN. :D

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkalyoncu.53:

umarım aldıklarını değerlendiriyorlardır çünkü böyle şans insana her zaman nasip olmaz bazıları kalıcı bazıları geçicidir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
