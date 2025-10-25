Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Türkiye televizyonlarında şu an tam 45 dizi yayınlanıyor ve bu yapımların döndürdüğü toplam para miktarı 1 milyar TL'ye yaklaştı. Dizi başına harcanan bütçeler ise adeta yarış halinde. Bölüm başı maliyetler 18 ila 35 milyon TL arasında değişiyor.

EN PAHALI DİZİ: "A.B.İ."

Yeni Çağ Gazetesi yazarı Müge Dağıstanlı, köşesinde televizyon dünyasının mali tablolarını açıkladı. Listeye göre en pahalı yapım, ilk bölümü 35 milyon TL'ye mal olan "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisi. Dizinin başrollerinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu bölümü 4,5 milyon TL, Afra Saraçoğlu ise 2,5 milyon TL karşılığında oynuyor.

"EŞREF RÜYA" VE "AŞK VE GÖZYAŞI" DA YARIŞTA

Listenin ikinci sırasında Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" var. Bölüm başı maliyet 26 milyon TL. Başrollerdeki Çağatay Ulusoy bölüm başı 3 milyon 250 bin TL, Demet Özdemir ise 2 milyon TL kazanıyor.

Bir diğer yüksek bütçeli yapım olan "Aşk ve Gözyaşı" (atv) ise 27 milyon TL'lik maliyetiyle dikkat çekiyor. Başrol oyuncusu Barış Arduç, kulislere göre 13 bölüm ücretini peşin aldı. Bu da toplamda 45,5 milyon TL'ye denk geliyor. Partneri Hande Erçel ise bölüm başı 1 milyon 750 bin TL alıyor.

Kanal D ekranlarındaki "Uzak Şehir" dizisinin bölümü 22 milyon TL. Oyuncular Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, sırasıyla 1,5 milyon ve 1 milyon TL kazanıyor.

Show TV'nin iddialı dizisi "Veliaht" ise 20 milyon TL'lik bütçesiyle listede yer aldı. Akın Akınözü bölüm başı 1,5 milyon TL, Serra Arıtürk ise 750 bin TL alıyor.

Dijital platform cephesinde ise Disney+ yapımı "Bize Bir Şey Olmaz" öne çıkıyor. Bölüm başı 25 milyon TL harcanan dizide, Mert Ramazan Demir 2,5 milyon TL, Miray Daner ise 850 bin TL kazanıyor.