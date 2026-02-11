Haberler

Ünlü oyuncudan rol arkadaşı Arslan'a duygusal veda

Emel Çölgeçen, Poyraz Karayel dizisiyle yıldızı parlayan Kanbolat Görkem Arslan'ın hayatını kaybetmesinin ardından duygusal bir mesaj yayımladı. Çölgeçen mesajında, ''Hoşça kal oyun arkadaşım.'' ifadelerine yer verdi.

Genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın vefat haberi magazin dünyasını yasa bürüdü. Poyraz Karayel dizisinde de rol arkadaşıolan Emel Çölgeçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hoşça kal oyun arkadaşım üzgünüm, tarifi yok... Yattığın yer incitmesin seni, çok üzgünüm canım benim."' ifadelerini kullandı.

Emel Çölgeçen, Kanbolat Görkem Arslan ile aynı tiyatro oyununda da rol alıyordu.

