Ünlü oyuncudan iğrenç hareket! Üstünü çıkarıp lavaboda koltuk altlarını yıkadı

İngiliz televizyon yıldızı Helen Flanagan, geçtiğimiz günlerde kuaförde yaşadığı sıra dışı an ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Eski Coronation Street oyuncusu, randevusu sırasında tüm üstünü çıkararak lavaboya eğildi ve koltuk altlarını yıkadı. Bu anlar, kuaför tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

35 yaşındaki Helen, yaşanan anı eğlenceli bir şekilde karşıladı. Kuaförüne dönerek, gülerek: "Bu video hayatımı mahveder. Gerçekten beni yok edersin!" dedi. Ardından neden böyle davrandığını samimi bir şekilde açıkladı: "Koltuk altlarımı yıkamam lazım çünkü kokuyorum!" sözleriyle hem izleyenleri hem de sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.

Ünlü kuaför James Lear, bu eğlenceli anı TikTok hesabında paylaşarak: "Küçük bir mola verdik. Seninle başa çıkamıyorum" notunu düştü. Video kısa sürede viral hale gelirken, sosyal medya kullanıcıları arasında Helen'in rahat tavrı büyük konuşulmaya başladı. Bazıları olayı eğlenceli bulurken, bazı takipçiler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bu sıra dışı anın yankıları magazin dünyasında uzun süre konuşuldu. Helen Flanagan'ın rahat tavrı ve samimi açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı buldu ve pek çok kişi tarafından mizahi yorumlarla paylaşıldı.

Helen'in bu davranışı, ünlülerin gündelik hayatlarında yaşadığı ilginç anların sosyal medyada nasıl yankı bulduğunu bir kez daha gösterdi. Kuaförde yaşanan bu komik ama bir o kadar da sıra dışı an, Helen'in hayranları arasında uzun süre hatırlanacak gibi görünüyor.