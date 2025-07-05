Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Bodrum'da sevgilisiyle görüntülendi

Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tatilde sevgilisiyle görüntülendi.

Yaz aylarının gelmesiyle tatil beldelerine akın eden ünlü oyunculardan Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatı ile yeniden gündeme geldi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ADRESİ BODRUM

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Korkma Ben Yanındayım ve son olarak da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, gözde tatil bölgelerinden Bodrum'da tatil yapmayı tercih etti.

YAPIMCI SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Aktaş ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı yapımcı Tolga Aykut, ilk kez görüntülendi. Bodrum açıklarında demirledikleri lüks teknelerinde tatil yapan Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut sık sık sarılıp öpüştü.