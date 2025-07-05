Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Bodrum'da sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Bodrum'da sevgilisiyle görüntülendi
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Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin ünlü oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadığı yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile ilk kez Bodrum tatilinde görüntülendi.

Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tatilde sevgilisiyle görüntülendi.

Yaz aylarının gelmesiyle tatil beldelerine akın eden ünlü oyunculardan Nilsu Berfin Aktaş, özel hayatı ile yeniden gündeme geldi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ADRESİ BODRUM

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Korkma Ben Yanındayım ve son olarak da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, gözde tatil bölgelerinden Bodrum'da tatil yapmayı tercih etti.

YAPIMCI SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Aktaş ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı yapımcı Tolga Aykut, ilk kez görüntülendi. Bodrum açıklarında demirledikleri lüks teknelerinde tatil yapan Nilsu Berfin Aktaş ile Tolga Aykut sık sık sarılıp öpüştü.

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Bodrum'da sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Bodrum'da sevgilisiyle görüntülendi

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOsman Özdemir:

Para sen nelere kadirsin

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Adam yapımcıymış mesleğini icra ediyor ..))

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