Ünlü oyuncu Merve Boluğur durulmuyor! Bu sefer de ceketinin düğmelerini açıp sütyenle poz verdi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sınır tanımayan pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Daha önce "+18" emojisi koyarak yaptığı paylaşım binlerce beğeni alan Boluğur, bu sefer de sütyenli kombiniyle hayranlarının karşısına çıktı.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Sütyenli kombiniyle verdiği pozlara, "Merve hanım insan mıyız?", "Gözlerim yandı" gibi yorumlar geldi. Oyunculuğuyla gönüllerde taht kuran Merve Boluğur Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolü ile tanındı. Merve Boluğur bir zamanlara damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan rolüyle ekranlara gelmişti.

İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan o pozları: