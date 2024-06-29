Ünlü oyuncu Melek Baykal, İnci Taneleri dizisinin kadrosuna katılıyor

Kanal D'de ekrana gelen Yılmaz Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisinin kadrosu genişliyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Güven Kıraç ve Cihan Kubilay gibi isimlerin yer aldığı dizide Melek Baykal yer alacak.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü oyuncu Baykal, bir zamanlar pavyonda çalışan, yıllar sonra da pavyon sahibi bir kadını canlandıracak. Usta oyuncu, kısa bir süre önce "Ekrana döneceksem içime sinen bir iş olmalı. Her şey para değil" demişti. 69 yaşındaki Melek Baykal son olarak Şevval Sam ve Caner Cindoruk ile Yandaki Oda dizisinde başrolü paylaşmıştı.