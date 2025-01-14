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Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

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Ünlü oyuncu Lale Mansur, son dönemin popüler dizisi "Gassal" hakkında, "İsmini kim bulmuşsa, kim koymuşsa, kim karar vermişse 'pes' diyorum başka bir şey demiyorum. Korkunç bir şey." ifadelerini kullandı. Ayrıca Mansur, hayatta TRT ile çalışmayacağını dile getirdi.

Ünlü oyuncu ve balerin Lale Mansur, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" röportaj serisinin moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Mansur, "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı afişleriyle tepki toplayan son dönemin popüler dizisi "Gassal" ile ilgili çok konuşulacak eleştirilerde bulundu.

"GASSAL İSMİ KORKUNÇ"

Gassal'ı izlemediğini ancak adının ve sloganının korkunç olduğunu ifade eden Mansur, "İsmini kim bulmuşsa, kim koymuşsa, birlikte kim karar vermişse 'pes' diyorum başka bir şey demiyorum. Bu nasıl bir ad? Korkunç bir şey." ifadelerini kullandı.

"SEN ÖNCE BİR YAŞA"

Dizinin sloganına tepki gösteren ünlü oyuncu, "Sen önce bir yaşa. Bir yaşayalım bir kere her şeyden önce." diye konuştu. Ulusal yapımları izlemediğini belirten Mansur, "Kendi yaptığım şeyleri bile seyredemiyordum uykum geliyordu.Bitmiyor ki. Saatler sürüyor." dedi.

"HAYATTA TRT İLE ÇALIŞMAM"

Bazı kuralları olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Şu anda hayatta TRT ile çalışmam. Önüme altından projeler dizseler çalışmam. Geçmişte çalışmışlığım var. Dolayısıyla bir daha çalışmayı düşünmüyorum. Ama onların da zaten benimle çalışmak istediklerini hiç sanmıyorum." şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Bu kadın ölümden çok korkuyor tir tir titriyor Ama ölüm çok yakın bir anlık gibidir her an yanındadır Gassal isminden korkan mutlaka onunla tanışırlar er yada geç

Yorum Beğen208
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumlarıhalil ayva:

herkes ölümü tadacak korksan bile..

Yorum Beğen185
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıÜye:

Tabutta rövaşata oluyoda...Gassal da yıkama neden olmuyo...Ölümün hatırlanması ve hatırlatılması güzeldir...İnsan kendine çekidüzen verir

Yorum Beğen173
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıFerhat Öztürk:

Ne olur çalış ya

Yorum Beğen124
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıCengiz Asiliskender:

Zavallı lale Mansur.,merak etme o zaman sana da gelecek Tanisirsin

Yorum Beğen115
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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Gassal arapça bir kelime anlamı yıkayıcı demektirgusül de aynı yıkanmak demektir,yani kafadan uydurulan bir kelime değildir,bu isim ingilizce veya Fransızca olsa laf etmezdi,ben bu hanım efendiye çok görmüyorum haber değeri olmayan birini haber yapanı anlamıyorum.

Yorum Beğen115
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Haber YorumlarıBaşaran bayhan:

korkunun ecele faydası yoktur. er veya geç o korkunç sonla karşılaşacaksınız. ne mutlu ölüme hazırlık yapanlara.

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Haber YorumlarıMehmet Kan:

Korkunun ecele faydası yok er geç ölümle yüzleşecegiz.ölümden ancak kâfirler korkar bizler müslümanız ümit ediyoruz ki orada Allah cc. ve resulü Hz Muhammet svs. ile buluşacagız.

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Meyve veren ağaç taşlanırmış. Millet kıskançlıktan çatlayacak. E yapın sizde izleyelim. Parmak ile gösterelim.

Yorum Beğen48
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Haber YorumlarıMGk:

Yatak sahneleri öpüşme sahnelerine gelince hayatın içinde var ne var bunda diyordunuz ölüm hayatın için de yok mu..??

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