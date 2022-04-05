Lale Mansur Haberleri - Lale Mansur Kimdir - Haberler

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Lale Mansur Haberleri

Lale Mansur haber, Lale Mansur son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Lale Mansur

Lale Mansur Biyografisi

Doğum Yeriİstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi1.1.1956

Lale Mansur Kimdir ?

Lale Mansur , 1956, İstanbul, Türk sinema ve dizi oyuncusu. Sanat yaşamına İstanbul devlet Opera ve Balesi’nde başlayan Mansur, burada baş balerin olarak uzun yıllar görev yaptı
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'Acı Kaybımız' adlı kara komedi oyunu izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü

"Acı Kaybımız" adlı kara komedi oyunu izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü

Lale Mansur - 28.03.2022
Ayvalık Kadın Oyunları Festivali 'Acı Kaybımız' oyunuyla sona erdi

Ayvalık Kadın Oyunları Festivali "Acı Kaybımız" oyunuyla sona erdi

Lale Mansur - 28.03.2022
Lale Mansur'dan 'Müjde'

Lale Mansur'dan 'Müjde'

Lale Mansur - 15.03.2022
Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında ve nereli?

Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında ve nereli?

Lale Mansur - 14.03.2022
Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında, nereli?

Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında, nereli?

Lale Mansur - 03.03.2022
Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Annemizi Saklarken 'Füsun' kim, gerçek adı nedir?

Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Annemizi Saklarken 'Füsun' kim, gerçek adı nedir?

Lale Mansur - 02.02.2022
Maske Kimsin Sen Eda Ece kimdir? Eda Ece ayrıldı mı, kaç bölüm programda? Maske Kimsin Sen konusu! Eda Ece dizileri ve filmleri

Maske Kimsin Sen Eda Ece kimdir? Eda Ece ayrıldı mı, kaç bölüm programda? Maske Kimsin Sen konusu! Eda Ece dizileri ve filmleri

Lale Mansur - 01.01.2022
O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim? Merve Dizdar, Müge Anlı, Pınar Deniz, Melis Sezen, Burcu Özberk, Emre Belözoğlu, Mesut Özil...

O Ses Türkiye yılbaşı özel konukları kim? Merve Dizdar, Müge Anlı, Pınar Deniz, Melis Sezen, Burcu Özberk, Emre Belözoğlu, Mesut Özil...

Lale Mansur - 16.12.2021
L Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri nelerdir? L ile başlayan isimler, şehirler, bitkiler, eşyalar hangileri?

L Harfi ile başlayan İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ünlü isimleri nelerdir? L ile başlayan isimler, şehirler, bitkiler, eşyalar hangileri?

Lale Mansur - 25.11.2021
Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor

Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor

Lale Mansur - 15.09.2021
28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında Yaşar Kemal söyleşisi düzenlendi

28. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında Yaşar Kemal söyleşisi düzenlendi

Lale Mansur - 14.09.2021
ALTIN KOZA'DA HEYECANLI AÇILIŞ

ALTIN KOZA'DA HEYECANLI AÇILIŞ

Lale Mansur - 13.09.2021
Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü?

Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü?

Lale Mansur - 20.07.2021
Lale Mansur: Kazığı yiyene kadar herkesi iyi zannediyorum

Lale Mansur: Kazığı yiyene kadar herkesi iyi zannediyorum

Lale Mansur - 12.07.2021

"Acı Kaybımız" adlı kara komedi oyunu izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü
Esmeray kimdir? Esmeray kaç yaşındaydı, nereli? Esmeray biyografisi!

Esmeray kimdir? Esmeray kaç yaşındaydı, nereli? Esmeray biyografisi!

Lale Mansur - 09.06.2021
İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

Lale Mansur - 23.04.2021
Atilla Özdemiroğlu: Türk pop müziğinin çınarı ölüm yıl dönümünde anılıyor

Atilla Özdemiroğlu: Türk pop müziğinin çınarı ölüm yıl dönümünde anılıyor

Lale Mansur - 20.04.2021
Sinema Konuşmaları'nda 'BluTV ve Yapım Hikayesi: Bonkis' ele alındı

Sinema Konuşmaları'nda "BluTV ve Yapım Hikayesi: Bonkis" ele alındı

Lale Mansur - 04.04.2021
Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü?

Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü?

Lale Mansur - 25.03.2021
Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü?

Esmeray kimdir? Esmeray ne zaman öldü?

Lale Mansur - 23.03.2021
Yasak elma Yıldız diziden ayrılıyor mu? Yasak elma Yıldız kim? Eda Ece kimdir?

Yasak elma Yıldız diziden ayrılıyor mu? Yasak elma Yıldız kim? Eda Ece kimdir?

Lale Mansur - 16.03.2021
Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Eda Ece koronavirüs oldu mu?

Eda Ece kimdir? Eda Ece kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Eda Ece koronavirüs oldu mu?

Lale Mansur - 21.02.2022
Eda Ece koronavirüsüne mi yakalandı? Yasak Elma Eda Ece kimdir? Eda Ece boyu, kilosu, kaç yaşında? Yasak Elma Yıldız kimdir?

Eda Ece koronavirüsüne mi yakalandı? Yasak Elma Eda Ece kimdir? Eda Ece boyu, kilosu, kaç yaşında? Yasak Elma Yıldız kimdir?

Lale Mansur - 25.02.2021
GRAFİKLİ 'Kısa ömründe birçok eserde oynayan : Yaman Okay'

GRAFİKLİ "Kısa ömründe birçok eserde oynayan : Yaman Okay"

Lale Mansur - 18.02.2021
Atilla Özdemiroğlu: Türk pop müziğinin çınarı, yaşasaydı 78 yaşına girecekti

Atilla Özdemiroğlu: Türk pop müziğinin çınarı, yaşasaydı 78 yaşına girecekti

Lale Mansur - 05.01.2021
Şiirler tiyatro emekçileri için

Şiirler tiyatro emekçileri için

Lale Mansur - 27.05.2020
Cebinizdeki tur rehberi! Sanatçılar anlatsın siz keşfedin

Cebinizdeki tur rehberi! Sanatçılar anlatsın siz keşfedin

Lale Mansur - 25.01.2020
Lale Mansur'dan Yakın Dostu Deniz Türkali'ye Destek 

Lale Mansur'dan Yakın Dostu Deniz Türkali'ye Destek

Lale Mansur - 07.02.2019
Çankaya'da Kadına Şiddet Sorununa Dikkat Çekildi

Çankaya'da Kadına Şiddet Sorununa Dikkat Çekildi

Lale Mansur - 26.11.2018
Şiddetle Mücadele Günleri Başlıyor

Şiddetle Mücadele Günleri Başlıyor

Lale Mansur - 16.11.2018
Genç Orkestra İstanbul'u Büyüledi

Genç Orkestra İstanbul'u Büyüledi

Lale Mansur - 05.09.2018
Merakla Beklenen 'DİP' Bu Akşam Başlıyor

Merakla Beklenen "DİP" Bu Akşam Başlıyor

Lale Mansur - 30.03.2018
Erdoğan, Milletvekillerine Afrin Mektubu Gönderen Ünlü İsimlere Sert Çıktı

Erdoğan, Milletvekillerine Afrin Mektubu Gönderen Ünlü İsimlere Sert Çıktı

Lale Mansur - 26.01.2018
Milletvekillerine 'Zeytin Dalı' Karşıtı Mektup

Milletvekillerine "Zeytin Dalı" Karşıtı Mektup

Lale Mansur - 24.01.2018
Tugfo, Avrupa Turnesine Başladı

Tugfo, Avrupa Turnesine Başladı

Lale Mansur - 26.08.2017
Tugfo, Avrupa Turnesine İstanbul Konseriyle Başladı

Tugfo, Avrupa Turnesine İstanbul Konseriyle Başladı

Lale Mansur - 25.08.2017
Uçan Süpürge' Ödülleri Sahiplerini Buldu

Uçan Süpürge" Ödülleri Sahiplerini Buldu

Lale Mansur - 24.05.2017
20. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali' Ödül Töreni

20. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali" Ödül Töreni

Lale Mansur - 23.05.2017
Atıf Yılmaz Ödülleri Sahiplerini Buldu

Atıf Yılmaz Ödülleri Sahiplerini Buldu

Lale Mansur - 06.05.2017
Mersin Atıf Yılmaz Ödülleri Sahiplerini Buldu

Mersin Atıf Yılmaz Ödülleri Sahiplerini Buldu

Lale Mansur - 06.05.2017
Dha Yurt Bülteni-6

Dha Yurt Bülteni-6

Lale Mansur - 06.05.2017
Atıf Yılmaz Ödülleri Sahiplerini Buldı

Atıf Yılmaz Ödülleri Sahiplerini Buldı

Lale Mansur - 06.05.2017
Gala Gecesine Ünlü Oyuncu Fatma Girik Damgasını Vurdu

Gala Gecesine Ünlü Oyuncu Fatma Girik Damgasını Vurdu

Lale Mansur - 05.05.2017
6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali

6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali

Lale Mansur - 05.05.2017
Büyük Umutlarla Başlayan 'Ölene Kadar' Dizisi Ekranlara Veda Ediyor

Büyük Umutlarla Başlayan 'Ölene Kadar' Dizisi Ekranlara Veda Ediyor

Lale Mansur - 08.04.2017
Fahriye Evcen Avukat Selvi Olarak Ekranlara Dönüyor!

Fahriye Evcen Avukat Selvi Olarak Ekranlara Dönüyor!

Lale Mansur - 04.01.2017
Ölene Kadar, 2017'de sizi ekran başına kitleyecek!

Ölene Kadar, 2017'de sizi ekran başına kitleyecek!

Lale Mansur - 31.12.2016
Atv'nin Yeni Dizisi 'Ölene Kadar' Fragmanı Yayınlandı

Atv'nin Yeni Dizisi 'Ölene Kadar' Fragmanı Yayınlandı

Lale Mansur - 21.12.2016
Ölene Kadar'ın Çekimleri Başladı!

Ölene Kadar'ın Çekimleri Başladı!

Lale Mansur - 21.12.2016
Çetin Altan Kadıköy'de Anıldı 

Çetin Altan Kadıköy'de Anıldı

Lale Mansur - 21.10.2016
Gencecik bir kalbe ne kadar büyük bir aşk sığar?

Gencecik bir kalbe ne kadar büyük bir aşk sığar?

Lale Mansur - 18.10.2016
Attila Özdemiroğlu'nun Ölüm Haberini Alan Ünlü İsimler Hastaneye Akın Etti

Attila Özdemiroğlu'nun Ölüm Haberini Alan Ünlü İsimler Hastaneye Akın Etti

Lale Mansur - 21.04.2016
Türk Müziğinin Beste Fabrikası! Sanat Dünyasından Attila Özdemiroğlu Geçti

Türk Müziğinin Beste Fabrikası! Sanat Dünyasından Attila Özdemiroğlu Geçti

Lale Mansur - 20.04.2016
Diyarbakır Sur'da Açılan 'Güvenlik Koridorundan' Çıkan Olmadı

Diyarbakır Sur'da Açılan 'Güvenlik Koridorundan' Çıkan Olmadı

Lale Mansur - 24.02.2016
Sur İçin Son Çağrı! 'Güvenlik Koridoru' Açıldı, Çıkan Olmadı

Sur İçin Son Çağrı! 'Güvenlik Koridoru' Açıldı, Çıkan Olmadı

Lale Mansur - 24.02.2016
Kadir İnanır'dan Cizre Çıkışı: Siz Kurtarmazsanız Biz Kurtarmaya Hazırız

Kadir İnanır'dan Cizre Çıkışı: Siz Kurtarmazsanız Biz Kurtarmaya Hazırız

Lale Mansur - 02.02.2016
Baydar: Yapıcı Bir Şeyler Yapalım

Baydar: Yapıcı Bir Şeyler Yapalım

Lale Mansur - 01.01.2016
Barış Grubu Diyarbakır'da

Barış Grubu Diyarbakır'da

Lale Mansur - 30.12.2015
Diyarbakır 'Barış Savunucuları' Grubu: Silahlar Sussun, Acilen Çözüm Masasına Dönülsün

Diyarbakır 'Barış Savunucuları' Grubu: Silahlar Sussun, Acilen Çözüm Masasına Dönülsün

Lale Mansur - 30.12.2015
Barış Savunucuları' Grubu: Silahlar Sussun, Acilen Çözüm Masasına Dönülsün

Barış Savunucuları' Grubu: Silahlar Sussun, Acilen Çözüm Masasına Dönülsün

Lale Mansur - 30.12.2015
Ünlüler Kadına Şiddete Karşı Kamera Karşısına Geçti

Ünlüler Kadına Şiddete Karşı Kamera Karşısına Geçti

Lale Mansur - 21.11.2015
Efsaneler ve Renkler'

Efsaneler ve Renkler"

Lale Mansur - 23.10.2015
Berkin Videosu'Nu Yayınlayan Sanatçılardan Suç Duyurusu

Berkin Videosu"Nu Yayınlayan Sanatçılardan Suç Duyurusu

Lale Mansur - 26.03.2015
Berkin Videosunu Yayınlayan Sanatçılardan Suç Duyurusu

Berkin Videosunu Yayınlayan Sanatçılardan Suç Duyurusu

Lale Mansur - 26.03.2015
20 Yıl Sonra Aynı Yerde Buluştular

20 Yıl Sonra Aynı Yerde Buluştular

Lale Mansur - 23.01.2015
20 Yıl Sonra Yaşar Kemal'in Yargılandığı Mahkemedeler

20 Yıl Sonra Yaşar Kemal'in Yargılandığı Mahkemedeler

Lale Mansur - 23.01.2015
Büyüleyici Aşkın Hikayesi Zorlu'da Başladı!

Büyüleyici Aşkın Hikayesi Zorlu'da Başladı!

Lale Mansur - 19.01.2015
Aydın ve Yazarlardan 'Barışa Söz Ver' Çağrısı

Aydın ve Yazarlardan "Barışa Söz Ver" Çağrısı

Lale Mansur - 25.12.2014
Aydın ve Yazarlardan 'Barışa Söz Ver' Çağrısı

Aydın ve Yazarlardan "Barışa Söz Ver" Çağrısı

Lale Mansur - 25.12.2014
'Barışa Söz Ver' Kampanyası Başlatıldı

"Barışa Söz Ver" Kampanyası Başlatıldı

Lale Mansur - 25.12.2014
Fatih Akın'ın The Cut/Kesik Filminin Galası Gerçekleşti

Fatih Akın'ın The Cut/Kesik Filminin Galası Gerçekleşti

Lale Mansur - 05.12.2014
'Akil İnsanlar'dan Süreç İçin 10 Öneri

"Akil İnsanlar"dan Süreç İçin 10 Öneri

Lale Mansur - 20.10.2014
Devlet Bahçeli'den Akil İnsanlara: 63 Boş İnsan

Devlet Bahçeli'den Akil İnsanlara: 63 Boş İnsan

Lale Mansur - 19.10.2014
Başbakan'ın Akil İnsanlar Toplantısına Kimler Katılmadı

Başbakan'ın Akil İnsanlar Toplantısına Kimler Katılmadı

Lale Mansur - 19.10.2014
İşte Toplantıya Katılan İsimler

İşte Toplantıya Katılan İsimler

Lale Mansur - 19.10.2014
İşte Kritik Toplantıya Katılanlar

İşte Kritik Toplantıya Katılanlar

Lale Mansur - 19.10.2014
Altın Portakal Hafızası Bu Sergide

Altın Portakal Hafızası Bu Sergide

Lale Mansur - 14.10.2014
51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali

51. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali

Lale Mansur - 10.10.2014
Türkiye'nin Sinema Şenliği Başlıyor

Türkiye'nin Sinema Şenliği Başlıyor

Lale Mansur - 10.10.2014
Türkiye'nin Sinema Şenliği Başlıyor

Türkiye'nin Sinema Şenliği Başlıyor

Lale Mansur - 10.10.2014
Oyuncu Halit Ergenç'in Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Oyuncu Halit Ergenç'in Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Lale Mansur - 15.05.2014
En Güzel Yemekler Bizim Evde Yapılır

En Güzel Yemekler Bizim Evde Yapılır

Lale Mansur - 22.12.2013
'Beni Böyle Sev' Dizisi Başlıyor

'Beni Böyle Sev' Dizisi Başlıyor

Lale Mansur - 30.08.2013
Mithat Sancar: Kürt Kamuoyunda Hükümete İlişkin Bir Güvensizlik Havası Yayılıyor

Mithat Sancar: Kürt Kamuoyunda Hükümete İlişkin Bir Güvensizlik Havası Yayılıyor

Lale Mansur - 23.08.2013
Beni Böyle Sev'in Oyuncuları Bir Araya Geldi

Beni Böyle Sev'in Oyuncuları Bir Araya Geldi

Lale Mansur - 14.08.2013
Lale Mansur: Küfür Etmek İstiyorum

Lale Mansur: Küfür Etmek İstiyorum

Lale Mansur - 10.07.2013
Beni Böyle Sev Sosyal Medyanın Gözbebeği

Beni Böyle Sev Sosyal Medyanın Gözbebeği

Lale Mansur - 26.06.2013
Gözlemciyim Evde Bol Bol Taklit Yaparım

Gözlemciyim Evde Bol Bol Taklit Yaparım

Lale Mansur - 22.06.2013
Çözüm Süreci

Çözüm Süreci

Lale Mansur - 14.06.2013
Akil İnsanlar Heyeti Mersin'de

Akil İnsanlar Heyeti Mersin'de

Lale Mansur - 14.06.2013
Çözüm Süreci

Çözüm Süreci

Lale Mansur - 14.06.2013
Çözüm Süreci

Çözüm Süreci

Lale Mansur - 14.06.2013
Akil İnsanlar Heyeti Mersin'de

Akil İnsanlar Heyeti Mersin'de

Lale Mansur - 14.06.2013
Kadir İnanır'dan Çözüm Çıkışı

Kadir İnanır'dan Çözüm Çıkışı

Lale Mansur - 13.06.2013
Çözüm Süreci

Çözüm Süreci

Lale Mansur - 13.06.2013
Akil İnsanlar Adana'da Basın Kuruluşlarının Temsilcileri ile Görüştü

Akil İnsanlar Adana'da Basın Kuruluşlarının Temsilcileri ile Görüştü

Lale Mansur - 13.06.2013
Çözüm Süreci

Çözüm Süreci

Lale Mansur - 13.06.2013
Şehit Yakınlarından Akil İnsanlara Tepki

Şehit Yakınlarından Akil İnsanlara Tepki

Lale Mansur - 13.06.2013
Akil İnsanlar Akdeniz Bölgesi Heyeti Osmaniye'de

Akil İnsanlar Akdeniz Bölgesi Heyeti Osmaniye'de

Lale Mansur - 13.06.2013
Çözüm Süreci

Çözüm Süreci

Lale Mansur - 13.06.2013
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