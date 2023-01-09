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Ünlü Oyuncu Kurtuluş'ta Sevgilisiyle El Ele Yürüyüş Yaptı

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Ünlü Oyuncu Kurtuluş'ta Sevgilisiyle El Ele Yürüyüş Yaptı

Yiğit Özşener, önceki gün sevgilisiyle el ele yürüyüş yaptı. Özel hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü oyuncu, daha sonra sevgilisiyle Nişantaşı'nda bir mekana geçerek, kahvaltı yaptı. İşte haberin detayları...

Snob Magazin'in özel haberine; Yiğit Özşener, önceki gün sevgilisiyle Kurtuluş'ta el ele görüntülendi. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle el ele dolaştı.

İstanbul'da güneşli havayı fırsat bilen Özşener ve sevgilisi, yürüyüş yaptı. Daha sonra ikili, Nişantaşı'na geçerek kahvaltı yaptı.

Oyuncu, özel yaşamıyla gündeme gelmiyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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