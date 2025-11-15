Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

"Last Chance U" belgeseliyle tanınan futbol koçu ve Netflix yıldızı John Beam, Oakland'daki Laney College kampüsünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Beam'e yönelik saldırının "hedef gözetilerek" yapıldığı açıklandı. Olayla ilgili 27 yaşındaki şüpheli Cedric Irving tutuklandı.

Amerika'nın Oakland kentinde bulunan Laney College kampüsünde silahlı saldırıya uğrayan ünlü futbol koçu ve Netflix'in Last Chance U serisinin yıldızlarından John Beam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 66 yaşındaki Beam'in başından vurulduğu ve ilk anda hayati tehlike altında hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Beam, ertesi gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Beam ailesi, yaptıkları açıklamada ünlü koçun "sevgi dolu bir eş, baba, dede, kardeş, amca, koç ve dost" olduğunu söyleyerek mahremiyet istedi.

SALDIRI 'HEDEF GÖZETİLEREK' YAPILMIŞ

Polis, saldırının rastgele olmadığını, Beam'in özellikle hedef alınarak vurulduğunu açıkladı. Soruşturmada kampüste bulunan güvenlik kameralarının yanı sıra, çevredeki evler ve toplu taşıma hatlarına ait kameraların da kullanıldığı ifade edildi. 27 yaşındaki şüpheli Cedric Irving, olaydan birkaç saat sonra Oakland'daki bir tren istasyonunda yakalandı. Üzerinde saldırıda kullanılan silah da bulundu. Irving; cinayet ve gizli silah taşıma suçlamalarıyla tutuklandı. Mahkemeye çıkacağı günün salı olduğu bildirildi. Şüphelinin avukatı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

BEAM ŞEHRİN EFSANELERİNDENDİ

Oakland Belediye Başkanı Barbara Lee, John Beam'i "şehrin devlerinden biri" olarak nitelendirerek, "Binlerce gence yol gösterdi, onlara hayatlarında en iyi fırsatı verdi" dedi. Beam, 2004 yılında Laney College'da antrenörlük kariyerine başlamış, 2012'de baş antrenörlüğe yükselmişti. İki lig şampiyonluğu yaşayan Beam, 2024'te sahadaki görevinden emekli olmuş ancak okulun spor programlarında çalışmaya devam etmişti. Kolejin internet sitesine göre, Beam'in çalıştırdığı oyunculardan 20'den fazlası NFL'e yükseldi.

BİR GÜN ÖNCE DE ÖĞRENCİ VURULMUŞTU

Beam'in vurulmasından sadece bir gün önce Oakland'daki Skyline Lisesi'nde bir öğrenci silahlı saldırıya uğramıştı. Öğrencinin durumunun stabil olduğu açıklandı. Yetkililer, iki saldırı arasında bağlantı olduğuna dair bir işaret olmadığını vurguladı. Belediye Başkanı Lee, art arda yaşanan olayların, "şiddet ve silah kullanımının ne kadar büyük bir kriz olduğunu gözler önüne serdiğini" söyledi.