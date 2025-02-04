Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oldu

Başarılı oyuncu İlker Aksum, ilk kez baba oldu. Ünlü ismin sevinci sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Aksum, 2023'te tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile evlenmişti. Bebek haberiyle birlikte heyecanla kızlarının doğmasını bekleyen çift, dün akşam kızları Lila'ya kavuştu.

53 yaşındaki oyuncu, kızı ve eşiyle yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından "Lilamızı kucağımıza aldık" notuyla paylaştı.

Aksum, ayrıca Instagram'ın hikayeler kısmından fotoğrafa 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısını paylaştı.