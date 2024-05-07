Ünlü Oyuncu Ersin Korkut Dolandırıcıların Hedefinde

Ersin Korkut" Bu numara Ersin Korkut adıyla insanlarla iletişime geçiyormuş. Şahsımla alakası yoktur. Avukatım aracılığıyla yasal süreci de başlattık. Buradan da duyurmak istedim " diye uyarılarda bulundu.

DurakMedya'da yer alan habere göre dolandırıcıların son hedefi ünlü oyuncu Ersin Korkut oldu. Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni de olan ünlü isim adını kullanan dolandırıcıların olduğunu söyledi.

Kendi adıyla telefon hattı çıkaran kişilerin olduğunu söyleyen ünlü oyuncu avukatı aracılığıyla yasal işlem başlattıklarını duyurdu. Korkut " Bu numara Ersin Korkut adıyla insanlarla iletişime geçiyormuş.

Şahsımla alakası yoktur. Avukatım aracılığıyla yasal süreci de başlattık. Buradan da duyurmak istedim " dedi.

Daha önce de ünlü sunucu Bircan Bali, sosyetik güzel Derin Mermerci oyuncu Işıl Yücesoy aynı şekilde dolandırıcıların hedefindeki isimler olmuştu.