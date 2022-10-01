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Ünlü oyuncu Ece Erken 3 aylık yavru aslanı elleriyle besledi

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- Ünlü oyuncu Ece Erken 3 aylık yavru aslanı elleriyle besledi Ünlü oyuncu Ece Erken ile oğlu Eymen hayvanat bahçesini ziyaret etti, renkli görüntüler oluştu Ünlü oyuncu Ece Erken ile oğlu Eymen Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesini ziyaret etti.

- Ünlü oyuncu Ece Erken 3 aylık yavru aslanı elleriyle besledi

Ünlü oyuncu Ece Erken ile oğlu Eymen hayvanat bahçesini ziyaret etti, renkli görüntüler oluştu

İSTANBUL - Ünlü oyuncu Ece Erken ile oğlu Eymen Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesini ziyaret etti. Oyuncu Ece Erken'in 3 aylık yavru aslan Alex'i elleri ile beslediği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Ünlü oyuncu Ece Erken ile oğlu Eymen geçtiğimiz günlerde Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Oyuncu Ece Erken, hayvanat bahçesinin maskotu olan 3 aylık yavru aslan Alex'i elleriyle besledi. Ardından Oyuncu Erken, bindiği zipline ile adrenalin dolu anlar yaşadı. Hayvanat bahçesindeki büyük bir yılanını severek fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmeyen oyuncu Erken'in yılandan korktuğu anlar gülümsetti. Öte yandan hayvanat bahçesinde keyifli vakit geçiren Ece Erken ve oğlunun hayvan sevgisi renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Magazin

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