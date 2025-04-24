Ünlü oyuncu, duşta çektiği fotoğrafı paylaşarak sosyal medyayı salladı

Brooklyn Beckham'ın eşi Nicola Peltz, Instagram'da duşta çekilmiş cesur bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin ilgisini çekti. 30 yaşındaki oyuncu, stratejik olarak yerleştirilmiş bir havluyla mahremiyetini korurken saçlarını yıkadığı anı "ovvvvunnn" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Bu cesur paylaşım, Peltz'in kocasının ailesiyle yaşadığı iddia edilen gerginliğin devam ettiği bir dönemde geldi. Geçtiğimiz hafta, Brooklyn Beckham'ın annesi Victoria Beckham'ın doğum günü için sosyal medyada herhangi bir kutlama mesajı paylaşmaması, aile içindeki anlaşmazlık söylentilerini yeniden alevlendirdi.

Kaynaklara göre, aile arasındaki anlaşmazlık ilk olarak 2022 yılında, Victoria Beckham ile gelini Nicola Peltz'in düğün hazırlıkları sırasında başladı. Şimdi ise sorunun, Brooklyn'in kardeşi Romeo Beckham ve onun kız arkadaşı Kim Turnbull ile yaşanan gerginlikle yeniden gün yüzüne çıktığı düşünülüyor.

Bir kaynak TMZ'ye: "Brooklyn ve Nicola, Romeo'nun kız arkadaşı Kim'in bulunduğu aile toplantılarına katılmamayı tercih ediyor. Brooklyn, Kim'in Romeo ile çıkmasını onaylamıyor" açıklamasını yaptı.

Bu arada The Sun gazetesinin haberine göre, David Beckham, 2 Mayıs'ta düzenleyeceği 50. yaş günü partisinde aile içi gerginlikleri sonlandırmayı umuyor. Sadece aile üyeleri ve çok yakın arkadaşların davet edileceği özel bir kutlama planlayan David, Brooklyn ve Nicola'yı da bu özel günde görmek istiyor.

David Beckham'a yakın bir kaynak: "David, Miami'de Amerikalı arkadaşları için büyük bir parti verdi, ama asıl doğum gününde daha samimi bir kutlama istiyor. Brooklyn, Nicola, Romeo, Cruz, Harper ve büyükanne-büyükbabalar da dahil tam bir aile etkinliği olacak" dedi.