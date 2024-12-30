Ünlü oyuncu ölümden dönmüş: Hamilelikte beynime pıhtı attı

Dört çocuk annesi ünlü Hollywood yıldızı Gal Gadot, en küçük kızı Ori'nin doğumu sırasında yaşadığı hayati tehlikeyi ilk kez paylaştı. 39 yaşındaki İsrailli oyuncu, hamileliği sırasında beyninde kan pıhtısı oluşması nedeniyle acil ameliyata alındığını açıkladı.

Mart ayında dünyaya gelen kızı Ori'nin doğum sürecinde yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Gadot, "Bu yıl zorlu deneyimler yaşadım. Bu özel hikayeyi paylaşıp paylaşmama konusunda uzun süre düşündüm ve sonunda kalbimin sesini dinlemeye karar verdim" dedi.

Gadot, yaşadığı kritik anları şöyle anlattı: "Acilen hastaneye kaldırıldım ve birkaç saat içinde ameliyata alındım. Kızım Ori, tam da bu korku dolu anlarda dünyaya geldi. İsminin 'Işığım' anlamına gelmesi tesadüf değil. Ameliyattan önce eşim Jaron'a, kızımızın bu karanlık tünelin sonundaki ışığım olacağını söylemiştim."

Ünlü oyuncu, bu deneyimin kendisine öğrettiklerini de paylaştı: "Vücudumuzun verdiği sinyalleri dinlemek hayati önem taşıyor. En küçük rahatsızlık bile ciddi bir durumun işareti olabilir. 30 yaş üstü her 100 bin hamile kadından 3'ünde beyin pıhtısı görüldüğünü bilmiyordum. Erken teşhis hayat kurtarıyor."