Oyunu kullanan Demet Akbağ'dan basın mensuplarına sinirlenen kadına tepki: Antipatiksiniz, yazık

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokuluna gelerek oyunu kullandı. Oy kullanımı sonrası gazeteci ile tartışan bir kadına tepki gösteren Akbağ, "O kadar antipatiksiniz ki yazık" dedi. Basın mensuplarıyla da ayaküstü konuşan oyuncu "Olayın benle ilgisi yok, hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyunu kullanmak için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokuluna geldi. Saat 11.00 sıralarında okula gelen Akbağ, 1063 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

BİR VATANDAŞ KAMERALARDAN RAHATSIZ OLDU

Oyunu kullanan ünlü oyuncu, sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulundu. Oy kullanım sonrasında gazeteci ile tartışan bir kadın ile diyaloğa giren Akbağ, "O kadar antipatiksiniz ki yazık" diyerek vatandaşa tepki gösterdi. Daha sonra basın mensuplarının yanına giden oyuncu "Olayın benle ilgisi yok. Hanımefendi kameraları görünce rahatsız oluyormuş" dedi. Ünlü oyuncu Akbağ, daha sonra okuldan ayrıldı.