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Oyuncu Bersu Göksel, Haberler.com'da İlk Röportaj Anısını Paylaştı

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Ünlü oyuncu Bersu Göksel, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu ve ilk röportaj deneyimini anlattı. Göksel, 11 yaşında tiyatro kursuna giderken verdiği ilk röportajında 'Annem duymasın' diyerek konservatuar okumak istediğiı anısını paylaştı.

Oyuncu Bersu Göksel Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"İLK RÖPORTAJIMI 11 YAŞIMDA VERDİM"

11 yaşında tiyatro kursuna giderken verdiği ilk röportajını anlatan Göksel, "İlk röportajımı 11 yaşımda verdim. O zamanlar gittiğim tiyatro kursunun bir panosu vardı. Panoda 'Annem duymasın' yazıyordu. Her gün bakıyordum o panoya. Bana soru sormuşlar cevap vermişim. Sonra da, Ben konservatuar okumak istiyorum ama annem izin vermiyor, anneme söylemeyin' diyerek kaçmışım. Habercilerden yediğim ilk goldü." dedi.

Haberler.com / Melis Yaşar - Magazin

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