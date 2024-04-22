Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti

Sayısız projede rol alan başarılı oyuncu Aslı Omağ'ın Dolapdere Big Gang grubunun eski solisti sevgilisi Emre Yeşil, bugün hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele eden 43 yaşındaki şarkıcı Emir Yeşil'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Yeşil ile uzun süredir birlikte olan oyuncu Aslı Omağ, sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak "Canımız Emir'imizi bu sabaha karşı kaybettik.

Cenazesi 21 Nisan Pazar günü öğlen namazını müteakip Altunizade Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılacaktır" dedi.