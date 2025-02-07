Ünlü oyuncu Almila Ada, sade bir törenle nişanlandı
Ünlü oyuncu Almila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişan yüzüklerini taktı.
Ekranların güzel oyuncusu Almila Ada, iş insanı sevgilisi İhsan Çilsal ile nişanlandı.
Almila Ada, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi İhsan Çilsal ile nişanlandı. Çift, ailelerinin katıldığı sade bir törenle nişan yüzüklerini taktıktan sonra Milano'ya gitti.
Oyuncu, 6 ay önce Yunanistan tatilinde doğum gününü kutlarken evlilik teklifi almıştı.
İşte ünlü ismin nişanından kareler...