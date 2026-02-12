Haberler

Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Güncelleme:
Ünlü oryantal Asena, katıldığı bir programda çocukluk yıllarında yaşadığı şiddeti anlattı. Her cuma günü dayak yediğini söyleyen Asena'nın sözleri dikkat çekti.

  • Asena, babaannesi tarafından her cuma günü düzenli olarak fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti.
  • Asena, İbrahim Tatlıses ile 25 yıllık küslüğünü İbo Show programında sonlandırdı.

Şimdilerde şarkıcılık yapan Asena, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak'ın programında babaannesiyle büyüdüğünü belirtti. Duygulu anlar yaşayan Asena, babaannesini çok sevdiğini dile getirse de düzenli olarak fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi.

Yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Her cuma günü düzenli olarak dayak yiyordum. Eve hiç gitmek istemiyordum. Okulun tatil olmasını istemiyordum. Her çocuk hafta sonu gelsin isterdi, ben sürekli okulda olmak istiyordum. Cuma günü dayak yemem kural olmuştu. Oklavalar dayanmıyordu bana. Oklavalar kırılırdı, yenisini almak için para verilirdi. Komşular boşa para verme demişti, gitti kızılcık sopası yaptırdı."

Asena son olarak İbrahim Tatlıses ile barıştı. 25 yıllık küslük, İbo Show programında son bulmuştu. Asena neden barıştığını, "İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra karşılaşmanızda neler hissetiniz?" sorusuna, "Neler hissettiğim bana kalsın. Oraya çıkış sebebim yüklerimden arınmaktı. Hesapları kapatmaktı. Ben birisine dargın değilim, kimseyle de bir yarışım yok" cümleleriyle açıklamıştı.

