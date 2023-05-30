Ünlü modifiyeci Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 14 milyon liralık Ferrari ile süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlatınca kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Ferrari ise kullanılamaz hale geldi.

Ünlü modifiyeci Ünal Turan, Ferrari ile böyle kaza yaptı: 14 milyon liralık araç pert oldu

14 milyon liralık Ferrari ile Cebeci Tüneli'nde süratli şekilde seyreden Ünal Turan ölümden döndü

Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Ferrari ise kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - Ünlü modifiyeci Ünal Turan ve sevgilisi Ceylan Koynat, Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi Cebeci Tüneli'nde 14 milyon liralık Ferrari ile süratli şekilde seyrettiği esnada lastik patlatınca kaza yaptı. Turan kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Ferrari ise kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli'nde süratli bir şekilde 14 milyon liralık Ferrari ile seyreden Ünal Turan, lastiğin patlaması sonucu kaza yaptı. Feci kazada kullanılamaz hale gelen ultra lüks otomobildeki Turan ve sevgilisi Koynat, kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kaza anı kameralara yansıdı.