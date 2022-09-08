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Ünlü manken Tuğba Altıntop'un yüzünü köpek ısırdı! Son durumu çok üzücü

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Ünlü manken Tuğba Altıntop'a Şile'de köpek saldırdı. Yüzünden yaralanan Altıntop hemen hastaneye kaldırıldı. Ünlü mankenin son hali hayranlarını çok üzdü.

Manken Tuğba Altıntop, İstanbul Şile'de köpek saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Tuğba Altıntop, hemen hastaneye götürüldü. Tuğba Altıntop'un göz altına ve çenesine dikiş atıldı.

"İNANAMIYORUM, BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN"

Altıntop'un yakın arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabında "İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken... Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun" notunu paylaştı.

İşte Altıntop'un son durumu:

Ünlü manken Tuğba Altıntop'un yüzünü köpek ısırdı! Son durumu çok üzücü

Ünlü manken Tuğba Altıntop'un yüzünü köpek ısırdı! Son durumu çok üzücü

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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