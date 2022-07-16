Ünlü manken Tuğçe Aral yurt dışı seyahatlerini sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ünlü manken Tuğçe Aral yurt dışı seyahatlerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Magazin
 - Güncelleme:
Ünlü manken Tuğçe Aral yurt dışı seyahatlerini sürdürüyor

Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Aral, 2 yıl süren pandeminin ardından dünya turunu Yunanistan'da devam ettiriyor.

Ünlü manken ve sunucu Tuğçe Aral, 2 yıl süren pandeminin ardından dünya turunu Yunanistan'da devam ettiriyor.

Pandemi döneminde yaklaşık 2 yıl kadar organizasyonlardan uzak kalıp, yurt dışı tatilleriyle enerji depolayan Tuğçe Aral, yurt dışı seyahatlerini sürdürmeye devam ediyor. Salgın döneminde seyahat kısıtlamalarının olmadığı ülkelere gitmeyi tercih eden Aral, bayram tatilini de Yunanistan'da geçirdi.

Dünyaca ünlü isimlerin gözde tatil mekanlarından olan Santorini ve civarında zaman geçiren ünlü manken Aral, profesyonel bir fotoğrafçı ile çekimler yapmayı da ihmal etmedi. Düzenli spor yaparak kusursuz fiziğini koruyan Aral, şiddetli fırtına nedeniyle çekimler esnasında zorlansa da yine fark oluşturan kareleriyle sosyal medyadaki takipçilerinden büyük övgü ve beğeniler aldı.

Öte yandan dinlenmenin yanı sıra Aral'ın işbirliği için görüşmeler de yaptığı ve global bir kozmetik firması ile anlaşma imzalamak için avukatı aracılığıyla görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Yunanistan Tuğçe aral Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title