Ünlü İsmin Acı Günü! Böyle Duyurdu

Esra Sönmezer, 6 yıldır polikistik böbrek hastası olan kedisi Bebek'e daha uzun ve konforlu bir yaşam verebilmek için kök hücre tedavisine başlamaya karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde özel bir kök hücre sağlık merkezinden alınan kök hücre ile tedavisini yaptırdı.

SERUM TEDAVİSİ UYGULANDI

Fakat İkinci doz kök hücre tedavisi olduğu günün gecesi halsizleşen Bebek'in ertesi gün durumu ciddileşince son 4 gün boyunca serum tedavisi uygulandı. Ayrıca değerlerinde hızlı düşüşler, yükselmeler ve büyük sıkıntılar meydana gelince 5.günde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ve tedavinin 6. gününde hayata gözlerini yumdu.

'ACIM BÜYÜK' DİYEREK DUYURDU

Kedisinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan başarılı sunucu, yapılan kök hücre tedavisinin kedisinin ölümünü tetiklediğini ifade etti. Esra Sönmezer, kedisinin vefatından sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Acım büyük" diye yazdı.

Esra Sönmezer, 10 Mart'ta 10 yaşına giren kedisi Bebek'e doğum günü partisi organize etmişti.

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

23 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Esra Sönmezer aslen Arnavut'tur. 8 yaşından itibaren 4 yıl boyunca bale eğitimi adı ve önemli resitallerde okulunu temsil etti. 2002 yılında katıldığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi.

Aynı yıl, Türkiye'de gerçekleşen Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti ve dünya dördüncüsü oldu. Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını yere atarak protesto etti.

Esra Sönmezer, 2002 yılı sonlarında annesinin vefatı dolayısıyla, işlerine 5 yıl boyunca ara verdi. 2004-2007 yılları arasında Erdem Siyavuşgil'den şan, solfej ve musiki dersleri aldı. Eski ve tamamen unutulmuş eserlerin yer aldığı şarkılardan oluşan 'İlk Göz Ağrısı' adlı nostalji albümünü çıkarttı. 2007 yılında 'Müjdat Gezen Oyunculuk ve Tiyatro Okulu'na girerek tiyatro, müzik, dans, diksiyon ve sinema dersleri aldı. Savaş Dinçel Sahnesi'nde, Müjdat Gezen ile birlikte 'Jüri' adlı kabarede, 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım', 'Savaşma Seviş' ve Oda Tiyatrosu ekibiyle 'Meyhane'de Tiyatro' adlı oyunlarda oynadı.

2008-2010 yılları arasında TRT 2 ekranlarında 'Hayatımız Sigortalı' adlı ekonomi programını hazırlayıp sundu. TRT'nin ardından birçok televizyon programında sunuculuk yaptı. CINE5 ekranlarında 'Doğal Yaşam' isimli sağlık programını sundu.

Ayrıca aynı kanalda 'Esra'nın Yemek Günlüğü' programıyla gündüz kuşağında boy gösterdi. 2020-2021 yıllarında Milyon TV'de 'Pembe Pijama' adlı sohbet-eğlence programı hazırlayıp sundu.

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