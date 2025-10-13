Ünlü isimleri sarsan narkotik operasyonunda yeni detay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, geçtiğimiz hafta "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla geniş kapsamlı bir operasyon yürüttü.

Soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 19 kişi, sabahın erken saatlerinde evlerinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

ÜNLÜLER TEK TEK İFADE VERDİ

İfadeye çağrılan isimler arasında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray yer aldı.

GAZETECİ ERDİNÇ'TEN YENİ DETAYLAR

Gazeteci Emrullah Erdinç, operasyonun perde arkasına dair yeni detaylar paylaştı.

Erdinç, "Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda ev araması yapılmadı. Sadece saç, kan ve idrar örnekleri alındı. Bazı isimler ise ifadelerinde geçmişte yasaklı madde kullandıklarını kabul etti" ifadelerini kullandı.

Erdinç ayrıca kamuoyunda oluşan yanlış algıya dikkat çekti, "Avrupa'da serbest olan bazı maddelerin Türkiye'de de yasal olduğu düşünülüyor, ancak Türkiye'de her türlü madde kullanımı suçtur."

Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonun ardından alınan örneklerin laboratuvar sonuçları henüz açıklanmadı.