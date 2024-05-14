Ünlü İsimler Dolandırıcılık Mağduru!

Cansu Taşkın, kendi adıyla telefon hattı çıkartıldığını ve dolandırıcılık yapıldığını söyledi. Taşkın "Arkadaşlar benim şahsi numaram dışında size mesaj gelirse itibar etmeyin ve tanıdığım bir kaç arkadaşım adına da mesajlar da geliyor. Sizlerin de bilginize dolandırıcılar ortaklıkta dikkatli olun sevgiler" diye uyarılarda bulundu.

DurakMedya'da yer alan habere göre son dönemde Yılmaz Erdoğan ile yaşadığı aşk ile adını duyuran ünlü isim adını kullanan dolandırıcıların olduğunu söyledi. Kendi adıyla telefon hattı çıkaran kişilerin olduğunu söyleyen Taşkın, yasal işlem başlattığını duyurdu…

Daha önce de ünlü sunucu Bircan Bali, sosyetik güzel Derin Mermerci oyuncu Işıl Yücesoy ve Ersin Korkut aynı şekilde dolandırıcıların hedefindeki isimler olmuştu…

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'da Cansu Taşkın adıyla gelen mesajı paylaştı.