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Ünlü İsimler Deprem Bölgesinde Depremzedelere Moral Verdi

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Sanat ve TV camiasının sevilen isimleri Serkan & Ebru Çağrı, Züleyha Ortak, Melike Öcalan, Suna Aydın, Mustafa Gökay Ferah, Naz Şimşek Antep - Nurdağı ve Maraş - ŞekerIba ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette ikramlar yapıldı, depremzedeler ile sohbet edildi, kahve içildi. Ünlü isimler, konteyner kentte yaşayan vatandaşlara moral verdi.

Sanat ve TV camiasının sevilen isimleriSerkan & Ebru Çağrı, Züleyha Ortak, Melike Öcalan, Suna Aydın, Mustafa Gökay Ferah, Naz Şimşek Antep - Nurdağı ve Maraş - ŞekerIba ilçelerini ziyaret etti. Ziyarette ikramlar yapıldı, depremzedeler ile sohbet edildi, kahve içildi…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda deprem bölgesine ziyarete gelen ünlü isimler, konteyner kentte yaşayan vatandaşlara moral verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı ve TRT müzik programcısı Züleyha Ortak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda, depremin ilk haftasından bu yana ünlü isimleri depremzedelerle buluşturarak moral verdiklerini söyledi.

İKİ İLÇEDEKİ KONTEYNER KENTLERDE 300 AİLE ZİYARET EDİLDİ

İki ilçedeki konteyner kentlerde 300 aileye ziyarette bulunduklarını belirten Ortak, "Depremin birinci yıl dönümü dolayısıyla geldik. Onlar bizi görünce o kadar mutlu oluyorlar ki bugün de çok eğlendik. Birlikte şarkılar söyledik. Mustafa Gökay Ferah, onlara tulum çaldı ve biz de hediyelerimizi teslim ettik. Aslında acıları hala taze ama onların yüzünü güldürünce biz de mutlu oluyoruz. Bizim bir gönül bağımız oldu." dedi.

Klarnet virtüözü, televizyoncu Serkan Çağrı; "Kendimizce çocuklara, ailelere motivasyon vermeye çalışıyoruz onların acılarını dindirebilecek motivasyonu bildiğimiz işleri yaparak müziğimizle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz"

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın da yaraların önceki yıla göre sarıldığını ve normalleşmenin başladığını, bu ziyaretlerde depremzedelerin mutluluğunun kendileri de mutlu ettiğini dile getirdi. Oyuncu Melike Öcalan ise artık moral motivasyona ihtiyaç olduğunun altını çizerek "Önceki döneme göre çok daha güzel ve moralli gördüm. Yeni bebek bekleyenleri gördüm. Az önce bir çocuk bana bir daha gelecek misiniz? diye sordu. Geleceğimizi söyledim ama bu kez ne zaman geleceksiniz? diye tarih istedi. Onlar böyle istekli ve mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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