Ünlü isim Cübbeli Ahmet Hoca'nın özrünü kabul etmedi

YouTube'daki Cübbeli Ahmet Hoca kanalında gençlerden gelen soruları yanıtlayan ve Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ünlü rapçi Sagopa Kajmer ile ilgili gelen bir soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

Programda Cübbeli Ahmet Hoca'ya bir kişinin "Biz şarkılarını çok dinliyorduk bir ara. Hocamla da yakın arkadaşlardı evvelden. Fakat sonradan ne olduysa bilinçsizliğe doğru kaydığını söyledi. Sagopa Kajmer ile hocanın arasındaki diyalog neydi? Bu süreçte gidişatında bir bilgisi var mı? Hocam bu konu hakkında daha evvel de pek konuşmadı" şeklinde soru sorduğu belirtildi.

Cübbeli Ahmet Hoca bu soruya cevap olarak "O kardeş geldi, gitti. Biz de ailecek evine de gittik geldik. Bayağı bir muhabbet hasıl oldu. Fakat sonra bizim de kabahatimiz şöyle olabilir; bir kere bizi görmeye geldi. O arada üst kattaydım ben. Aşağıdaki bazı arkadaşlar 'müsait değil' gibi bir şeyler mi demişler. Veyahut ben o arada çok büyük bir olaylar mı vardı, ciddi bir konu mu vardı, 'müsait değilim' gibi bir şey mi dedim o duydu, bilmiyorum. Aklımda böyle bir şey var, en azından 12-13 senelik iş. O da hassas bir yapıya sahip olabilir. Bir darılma durumu oldu." dedi.

Olayın sonrasını anlatan Cübbeli Ahmet Hoca "Biz onu sonra tamire kalktık ama tamir edemedik. O kabul etmedi özrümüzü. Böyle bir şey oldu. Ama biz onun aleyhine bir şey konuşmadık." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca devamında "Ama benim hakkımda, biz onunla arkadaşlık ettik, gittik geldik, 3-5-10 özel muhabbetimiz oldu, 'O bana iyi ahlaklı davranmadı' diye benim hakkımda bir şeyi varsa, şahsım adına ben özür de dilerim, hakkımı da helal ederim. Benim aleyhime konuştuysa da hakkımı helal ederim. Ben bunu gündem yapmadım ve yapmam." şeklinde konuştu.