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Ünlü Gazeteci Baba Oldu

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Ünlü Gazeteci Baba Oldu

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Babalık sevinci yaşayan gazeteci, hastane odasından çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan yayınladı. İşte detaylar...

Gazeteci İsmail Saymaz, 2020 yılında Şeyda Sayar ile evlenmişti. Saymaz, yeni yılın ilk dakikalarında baba oldu.

Erkek çocuğu olan gazeteci, ailesiyle hastane odasından çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Saymaz, "Yeni yıl bize hediyesiyle geldi.Sabaha karşı oğlumuz dünyaya geldi. Adını Boran koyduk. Hepimiz için güzel bir yıl olsun" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

İsmail Saymaz Instagram Magazin Haberler

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