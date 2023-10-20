Ünlü çift artık saklanmıyor Kırmızı halıya ilk kez el ele çıktılar

Magazin dünyasında uzun süredir konuşulan aşk dedikodusu hakkında ilk açıklama, haziran ayında gelmişti. Geçtiğimiz şubat'ta Paris'te el ele görüntülenen ve Sevgililer Günü'nü de aşk şehrinde geçiren Tim Burton-Monica Bellucci ikilisinden güzel oyuncu, ilişkilerini duyurmuştu.

Magazin dünyasında uzun süredir konuşulan aşk dedikodusu hakkında ilk açıklama, haziran ayında gelmişti. Geçtiğimiz şubat'ta Paris'te el ele görüntülenen ve Sevgililer Günü'nü de aşk şehrinde geçiren Tim Burton-Monica Bellucci ikilisinden güzel oyuncu, ilişkilerini duyurmuştu.

"ONU SEVİYORUM"

Elle France'a röportaj veren Monica Bellucci, Tim Burton ile birlikte olduklarını ilk kez açıklayarak, "Evet, ona aşığım" demişti.

Dünyaca ünlü İtalyan aktris, yeni ilişkisi hakkında, "Ne diyebilirim ki. Onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Bu, insanın hayatta karşılaşabileceği nadir anlardan.

Onu seviyorum. Şimdiyse onu yönetmen yanıyla tanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SEVGİLİSİNİN FİLMİNDE BAŞROLDE

İtalyan güzel, Tim Burton tarafından yönetilen bir devam filmi olan ABD yapımı 'Beetlejuice 2'nin oyuncu kadrosuna katılmıştı.

Başrolde yer alan Bellucci, ünlü yönetmenle birlikte çekimlerin gerçekleştiği Londra'da bulunuyor.

İLK KEZ KIRMIZI HALIYA ÇIKTILAR

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz akşam ilk kez basının ve dünyanın karşısına el ele, aşk dolu pozlar vererek çıktı.

İkilli, Belluci'nin başrolünde olduğu'Diabolik Chi Sei' filminin 18. Roma Film Festivali'ndeki galasına katıldı. Böylece sürpriz aşıklar, ilişkilerini resmileştirmiş oldu.