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Ünlü Amerikalı oyuncu Martin Mull, 80 yaşında hayatını kaybetti

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Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Amerikalı oyuncu Martin Mull, hayatını kaybetti. Usta oyuncunun kızı Maggiel Mull, acı haberi "Ailesi ve meslektaşları tarafından derinden özlenecek" sözleriyle duyurdu.

Fernwood Tonight ve Roseanne, Sabrina the Teenage Witch ve Arrested Development dizileriyle bilinen ünlü oyuncu Maggiel Mull, 80 yaşında hayata veda etti. ABD'li sanatçının kızı Maggiel Mull, sosyal medyada üzücü haberi paylaşarak babasının uzun bir hastalıkla mücadele ettikten sonra öldüğünü açıkladı.

"DERİNDEN ÖZLENECEK"

Ünlü oyuncunun kızı Maggiel Mull, "Aklınıza gelebilecek her yaratıcı disiplinde mükemmel olmasıyla tanınıyordu. Bu şakayı komik bulurdu. Hiçbir zaman komik olmaktan vazgeçmezdi. Babam; eşi, kızı, arkadaşları, iş arkadaşları, meslektaşları, komedyenler ve müzisyenler tarafından derinden özlenecek." dedi.

Ünlü Amerikalı oyuncu Martin Mull, 80 yaşında hayatını kaybetti

ROL ARKADAŞLARINDAN PAYLAŞIM

Martin Mull ile Sabrina setinden fotoğraflarını yayınlayan Melissa Joan Hart ise eski rol arkadaşına "Huzur içinde yat dostum. İnanılmaz Martin Mull (Müdür Kraft), ebedi istirahatine bizi terk etti. Ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Evimde asılı olan Martin Mull sanat eserine değer vermeye devam edeceğim!" sözleriyle veda etti.

Ünlü Amerikalı oyuncu Martin Mull, 80 yaşında hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (1)

bbb yildiz:

Müslüman olmayanlara toprağı bol olsun denir....

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