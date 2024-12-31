Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz, umreye gitti. Arap yarım adasında büyük bir hayran kitlesi olan Şaşmaz yoğun ilgi ile karşılaştı. Ünlü isim değişimiyle de adından söz ettirdi.
Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisi halen daha büyük bir ilgiyle izleniyor.
GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYOR
Dizide Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kurtlar Vadisi'nin yanı sıra Nöbet, Halil İbrahim Sofrası gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu umreye gitti. Arap yarım adasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şaşmaz, umre ziyaretinde Arap hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı.
FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİLER
Magazin Burada'nın haberine göre; hayranları kendisiyle fotoğraf çektirmek istedi. Şaşmaz, hiç kimseyi geri çevirmeden onlarla fotoğraf çekildi. Ünlü oyuncu, ziyareti boyunca bol bol ibadet ederek dua etti.
İşte Necati Şaşmaz'ın son hali;