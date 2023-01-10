Ümit Erdim... 'İNŞALLAH KENDİMİ TUTARIM DA, AĞLAMAM!'
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Dominik’e gitmesine saatler kala ailesiyle birlikte alışverişe çıkan Ümit Erdim, “Ailem konusunda çok duygusalım" açıklamasında bulundu. Tüp mide ameliyatı olarak 60 kilo veren oyuncu, adada açlık çekmeyeceğini söyledi.
"AİLEM KONUSUNDA ÇOK DUYGUSALIM"
'Survivor 2023'ün ünlüler ekibinde yer alan Ümit Erdim, ailesiyle alışverişte görüntülendi.
Dominik'e gitmesine saatler kala ailesiyle birlikte alışverişe çıkan Ümit Erdim, "Ailem konusunda çok duygusalım.
Umarım orada kendimi tutarım da ağlamam. Onun dışında yemek konusunda sıkıntı yaşamayacak tek kişiyimdir herhalde.
Eski halimi hatırlayın malum midemi aldırdım, istesem de çok bir şey yiyemiyorum" dedi.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin