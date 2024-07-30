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Uğur Taşdemir Moda Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı

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Hollywood yıldızlarının Türkçe seslendirmesini yapan Uğur Taşdemir'in cenazesi düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL, PEK çok Hollywood yıldızının Türkçe seslendirmesini yapan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Taşdemir'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. 2 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Taşdemir (58), kamuoyunda 'Nicolas Cage'in sesi' olarak biliniyordu.

Yaklaşık 2 aydır yoğun bakımda tedavi gören seslendirme oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir önceki gün hayatını kaybetti. Taşdemir Kadıköy'deki Moda Cami'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede taziyeleri eşi Özgün Taşdemir ve oğlu Uğur Barış Taşdemir kabul etti. Cenazeye Uğur Taşdemir'in ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı. Eşi Özgün Taşdemir tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir'in cenazesi, Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"EŞİM 2 AYDIR RAHATSIZDI"

Cenazede taziyeleri Taşdemir'in eşi Özgün Taşdemir ile oğlu Uğur Barış Taşdemir kabul etti. Eşi Özgün Taşdemir, "Eşim rahatsızdı 2 aydır. Hayatını kaybetti maalesef " dedi. Oğlu Uğur Barış Taşdemir ise, "Babam bana insanları sev, kendini sev derdi. İşinde çok başarılı biriydi.Onunla gurur duyuyorum ve onu çok seviyorum" diye konuştu.

"ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU VE SESTİ"

Cenazeye katılan oyuncu Levent Can ise, "Tüm sevenlerinin başı sağolsun, sabırlar diliyorum yakınlarına sevenlerine. Çok değerli bir oyuncuydu, çok değerli bir sesti.Yabancı filmlerinin başrol oyuncularının sesiydi. Onlar da sahipsiz kaldı. Sevenleri de sahipsiz kaldı.Bizler de değerli bir dostumuzu yitirdik bizler de sahipsiz kaldık. Çok iyi bir insandı herşeyden önce. Üzgünüm. Birçok seveni gibi ben de çok üzgünüm. Başımız sağolsun" diye konuştu.

"SESİ HER ZAMAN VAR OLACAK"

Oyuncu Ali İhsan Bozdemir ise, "Türkiye'nin önemli konuşmacılarından ve önemli oyuncularından biriydi. Mesleğin kıymetli bir insanıydı.Yaşasaydı bizim için daha kıymetliydi. Mekanı cennet olsun. Her zaman sesi var olacak.Böyle insanlar çok önemli insanlar. İnşalah bundan sonraki kalnalara aynı değeri verebiliriz" dedi.

NICOLAS CAGE VE PEK ÇOK HOLLYWOOD YILDIZININ SESİ OLDU

Pek çok Hollywood yıldızının Türkçe seslendirmesini yapan Uğur Taşdemir kamuoyunda, Amerikalı oyuncu ve yapımcı Nıcolas Cage'in sesi olarak tanınıyordu. Taşdemir, seslendirme sanatçılığının yanı sıra oyunculuk da yaptı. Uğur Taşdemir, Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi, Ezel gibi dizilerde rol aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

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