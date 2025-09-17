Ufuk Özkan taburcu oldu! Hastane çıkışı ilk fotoğraf

"Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınmıştı. Kalp ritmindeki düşüş sebebiyle tedavi altına alınan Özkan'ın, karaciğer nakli beklediği ve 48 saatlik kritik sürecin devam ettiği açıklanmıştı.

İNTİHAR İDDİALARINI KARDEŞİ YALANLADI

Oyuncunun Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu yönünde çıkan haberler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak kardeşi Umut Özkan, iddiaları net bir şekilde reddederek şu ifadeleri kullanmıştı, "Herhangi bir intihar süreci söz konusu değil. Sadece moral bozukluğu yaşadı. Heyetten çıkan red kararı psikolojisini olumsuz etkiledi. Ama abimi tanıyanlar bilir; insanların sevgisiyle ayakta duruyor ve bu günleri de atlatacak."

HASTANEDEN ÇIKTI

Yoğun bakımda tedavisi süren Özkan'dan sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncunun hastaneden taburcu edildiği ve ilk fotoğrafının sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz" notu yer aldı.

Son günlerde sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen oyuncu Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

Özkan açıklamasında, "Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım bir ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda lekeler çıktı ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim" ifadelerini kullandı.

Detaylı açıklamanın TiyatroTR tarafından yapılacağını söyleyen oyuncu, destek mesajları için hayranlarına teşekkür etti.