Ufuk Beydemir önce serum yedi sonra Bursa'da konser verdi

BURSA - Ünlü rock müzik şarkıcısı Ufuk Beydemir, Bursa'da konser verdi. Sosyal medya hesabından hastanede serum bağlı şekilde video yayınlayan Beydemir; 'Biraz rahatsızım ama Bursa bu akşam çok eğleneceğiz' paylaşımında bulundu. Ardından Bursa'da sevenlerinin karşısına çıkan Beydemir, performansıyla göz doldurdu.

'Ay Tenli Kadın', 'Hiç', 'Aklımda Bir Dünya' şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Ufuk Beydemir, Bursa Hayal Kahvesi sahnesinde dinleyicileriyle bir araya geldi. Rahatsızlığı sebebiyle gün içerisinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Beydemir, serum bağlı bir şekilde 'Bursa akşam çok eğleneceğiz' mesajını yayınladı. Dün akşam Bursa dinleyicisi ile buluşan Beydemir, hasta olmasına rağmen performansıyla dinleyicileri büyüledi.

Serumla ayakta duruyorum

Şarkı aralarında sık sık dinleyiciler ile sohbet eden Beydemir, "Hoş geldiniz nasılsınız? Valla bende sizi görünce daha mutlu oluyorum. Biliyorsunuz serumlarla ayakta durarak geldim. Biraz hastaydım. Yeni bir salgın varmış anladığım kadarıyla. Ama serum yedik kalktık geldik sizin için. Çünkü bir öncekinde de iptal olmuştu ertelendi, tekrar bunu yaşatmak istemedik bizde gelmek istemedik.' dedi. Beydemir, konserine dillere pelesenk olan 'Ay Tenli Kadın' şarkısını seslendirerek start verdi. Ardından en çok dinlenen 'Hiç', 'Aklımda Bir Dünya', 'Ellerin Uzansa' şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi. Usta isimlerin şarkılarına da yer veren Beydemir, müzik dolu bir gece yaşattı.

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Ufuk Beydemir, dinleyicilerden tam not aldı.