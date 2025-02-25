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Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

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Sevda Türküsev ile İrem Derici ile aynı uçakta yolculuk etti. Uçaktan iner inmez İrem Derici hakkında ileri geri konuşan Türküsev'in sözlerini duyan İrem Derici ise aynı şekilde karşılık verdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile Sevda Türküsev, uçakta karşılaştı. Yolculuk, ikili arasında bir sorun olmadan tamamlansa da inişten sonra Sevda Türküsev ünlü şarkıcı hakkında sert sözler sarf etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türküsev, Derici'nin toplumsal alanlarda nasıl davranması gerektiğini bilmediğini söyledi.

"SANKİ ÖZEL MEKANLARI"

Türküsev, "Şu arkadan gelen sesler İrem Derici, aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup, toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi enteresan. Ha ha ha, küfürlü konuşmalar, bağırarak gülmeler… Komple ekipçe sanki özel mekanları gibi hareket ediyorlar. Sanatçı bir bütündür ama önce toplum içinde nasıl davranılır öğrenin" diye konuştu.

"LÜZUMSUZ ABLA"

Paylaşımları gören İrem Derici de "Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla" diyerek tepkisini dile getirdi.

Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi

Uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıFatih Tasti:

iremcim malesef oyle edep haya ahlak hicbiri yok sende malesef

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

sevda hanım haklı irfm derici sürekli küfürlü konuşan biri bunu iyi birşey olarak DOĞALLIK DOBRALIK olarak görüyor HERHALDE.ÇOK SAÇMA

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

yalaka sevda. yandaş sevda.. hükümet değişince görücem seni dönek sevda

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

önceden irem gibilere kızıyordum ama artık onu bu hale getiren putpereset heykelcilere kızıyorum, çünkü sorun öyle başladı, muhasır medeniyetlere cıplanarak ulaşacağız.

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Haber YorumlarıVatansever:

lüzumsuz haber

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Haber YorumlarıSMMM:

KATRANI KAYNATSAN OLUR MU ŞEKER..

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Haber YorumlarıTahsin Dogan:

Helal sevda Hanım ..Bravo...

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Haber YorumlarıKaraoğlan:

Yerden göğe kadar haklı. İrem nerede olursa olsun ne haddini biliyor ne de hududunu. Ahlak yoksunu şımarık soytarı.

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Haber YorumlarıCaner Alp:

Sevda hanım sonuna kadar haklısın.

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Haber YorumlarıHalil ibrahim Adıgüzel:

soytarılar

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