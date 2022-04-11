Üç Kuruş'un 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Kılıç, düğünde Leyla'yı vuruyor - Haberler

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Üç Kuruş'un 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Kılıç, düğünde Leyla'yı vuruyor

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Üç Kuruş dizisinin merakla beklenen 22. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Leyla ile Efe'nin düğününde eğlenceli anlar yaşanırken Kılıç'ın gelişi her şeyi altüst ediyor. Kılıç, Kartal ile oynayan Leyla'yı herkesin içinde vuruyor. Aslıhan Malbora'nın oynadığı Leyla karakterine ne olacağı ise bilinmiyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları ve Mustafa Kırantepe'nin yer aldığı Üç Kuruş dizisi bu akşam 22. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden merak edilen 2. fragman da yayınlandı.

KILIÇ, LEYLA'YI VURUYOR

Çaka ailesi dört bir koldan heyecanla düğün hazırlıkları yaparken Kılıç onlara fark ettirmeden planını devreye sokuyor. Kartal'ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Düğüne gelen Kılıç, herkesin içinde Leyla'yı vuruyor.

Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Leyla karakterinin ölerek diziye veda edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Üç Kuruş'un 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Kılıç, düğünde Leyla'yı vuruyor

Üç Kuruş'un 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Kılıç, düğünde Leyla'yı vuruyor

Üç Kuruş'un 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Kılıç, düğünde Leyla'yı vuruyor

Üç Kuruş'un 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Kılıç, düğünde Leyla'yı vuruyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Üç Kuruş, Show Tv, Magazin, Haberler

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