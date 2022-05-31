Üç Kız Kardeş son bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş 14. bölüm full HD izle! Üç Kız Kardeş 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak? - Haberler

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ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Üç Kız Kardeş 24 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 13. bölümde Somer ve Türkan'ın boşanma davasında beklenmeyen bir gelişme oluyor. 24 Mayıs Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 13. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Mine'nin Türkan'a kurduğu tuzak Somer'le Türkan'ın bir araya gelmesine büyük bir engel oluşturuyor.

Türkan, Somer'in açtığı boşanma davasında son derece kararlı durur. Ancak Somer, Türkan'dan boşanmak istemediğini söyleyince hakim, davayı erteler ve ikiliyi boşamaz. Türkan'ın boşanma davasında aldığı karar annesiyle arasında büyük gerilimlere neden olur. Somer cephesinde de artık Türkan'a karşı büyük kırılma olur. Nesrin'i arkasında durmadığı için suçlayan Türkan, annesini gözyaşlarına boğan cümleler sarf ediyor.

Türkan, Somer'le ayrılık aşamasında olduğunu babasına belli etmemek için Nezahat halasında kalmaya başlar. Zira Sadık, ikisinin arasında bir gerilim olduğunu fark etmiştir. Bunun da nedeninin Rüçhan'ın altın meselesi yüzünden yaptıkları olduğunu düşünmektedir. Bu gerilimin Somer ve Türkan'ı etkilemesine izin vermemek için harekete geçer. Mine ise boşanmak istemeyen tarafın Somer olduğunu öğrenince deliye döner. Türkan'ı hedef alır bu defa. Sahte dostluğunu kullanarak Türkan'ı büyük bir tuzağın içine çeker.

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜM İZLE!

Üç Kız Kardeş 14. bölüm izlemek için ÜÇ KIZ KARDEŞ 14. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Üç Kız Kardeş dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Kanal D'de.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU NE?

3 kız kardeşin isimleri Türkân, Dönüş ve Derya'dır. Sadık Bey ve Nesrin Hanım'la birlikte kucak kucağa oturur ve onları bekleyen şahane yılların hayallerini kurarlar.

ÜÇ KIZ KARDEŞ NEREDE ÇEKİLMEKTEDİR?

Dizinin çekimleri Ayvalık'ta gerçekleştirilmektedir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ OYUNCULARI KİMLER?

İclal Aydın - Nesrin

Reha Özcan - Sadık

Özgü Kaya - Türkan

Almila Ada - Dönüş

Melisa Berberoğlu - Derya

Berker Güven - Somer

Veda Yurtsever - Rüçhan

Tayfun Erarslan - Özer

Benian Dönmez - Nezahat

Nazlı Senem Ünal - Mine

Demircan Kaçel - Mesut

Vural Şahanoğlu - Serdar

Hakan Atalay - Fatih

Mert Özcan - Hakan

Ece Baliç - Dilek