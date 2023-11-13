Üç Kız Kardeş'in Yeni Bölümünden Ön İzleme Sahnesi Yayınlandı
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Kanal D'nin başladığı günden bu yana beğeniyle izlenen dizisi Üç Kız Kardeş'in 14 Kasım Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Somer, Türkan'a sevgisini kanıtlamaya çalışıyor. Kızlarıyla birlikte tekrar aile kurmayı istediğini de sözlerine ekleyen Somer, Türkan'ın cevabıyla büyük üzüntü yaşıyor.
Kanal D'nin başladığı günden bu yana beğeniyle izlenen dizisi Üç Kız Kardeş'in 14 Kasım Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.
Somer, Türkan'a sevgisini kanıtlamaya çalışıyor. Kızlarıyla birlikte tekrar aile kurmayı istediğini de sözlerine ekleyen Somer, Türkan'ın cevabıyla büyük üzüntü yaşıyor.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin