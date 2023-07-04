TV 8'nin tek günlük dizisi Canım Annem final yapıyor
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Sezon finali yapacağı konuşulan TV8 ekranlarının iddialı günlük dizisi Canım Annem için final kararı verildi. Dizi 350. bölümde ekran macerasını noktalayacak.
Sezon finali yapacağı ileri sürülen TV8 ekranlarında yayınlanan günlük dizi Canım Annem için karar verildi. Final kararı alınan günlük dizi Canım Annem 350. bölümle ekrana veda edecek.
KADROSUNDA BAŞARILI İSİMLER YER ALIYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başrolleri Selin Sezgin, Erol Gedik, Özlem Savaş, Gece Demirel ve Birhan Tut'un paylaştığı dizinin yönetmenliğini Ece Tahtalıoğlu Pertez ve Tuğçe Küçükkalıpçı yönetiyor. İnci Gülen'in yapımcılığını üstlendiği Stellar Yapım imzalı dizinin yerine nasıl bir proje geleceği ise merak konusu oldu.