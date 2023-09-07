Türkücü Murat Kurşun, sahneye koşan hayranıyla birlikte havuza düştü

Bursa'da sahne alan Murat Kurşun, yanına gelmek isteyen hayranının koşarak üstüne atlamasıyla havuza düştü. Neye uğradığını şaşıran ve çevredekilerin yardımıyla havuzdan çıkarılan şarkıcı, "Alkolün dozunu kaçıran abimiz beni havuza itti, belimi ve dizimi çarptım" dedi.

Sevilen türkücü Murat Kurşun, Bursa'da havuzlu bir mekanda sahneye çıktı. Kurşun'un yanına gelmek isteyen alkollü bir adam koşarak sahneye gelirken hızına alamayınca sanatçıyla birlikte havuza düştü.

KENDİNİ SUDA BULDU

Şarkı söylerken bir anda hayranının hamlesiyle kendisini havuzda bulan türkücü neye uğradığını şaşırdı. Kurşun'un havuza düşüren adam ise yanına giderek özür diledi. Hayranının özrünü kabul eden şarkıcı çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken o anlarda bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

"ALKOLLÜ ABİ BENİ HAVUZA İTTİ, BELİMİ VE DİZİMİ ÇARPTIM"

Düştüğü görüntüyü Instagram hesabından yayınlayan Kurşun, "Geçen hafta Bursa'da sahne aldığım bir mekanda alkolün dozunu kaçıran abimiz beni havuza itti. Ben de bir anda ne olduğunu şaşırdım. Hatta belimi, dizimi havuzun dibine çarptım" ifadelerini kullandı.