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Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü

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Türkiye 9 gündür kayıp Narin'in sağ salim bulunması için seferber olurken şarkıcı Demet Akalın da idam getirilmesi gerektiğini söyleyerek "İdam cezası olsaydı bu kadar kolay olmazdı bu işler" dedi. Akalın'ın çıkışı takipçilerini ikiye böldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 9 gündür devam ediyor. Türkiye'nin konuştuğu Narin'in kaybına sessiz kalmayan şarkıcı Demet Akalın ise idam çıkışıyla adından söz ettirdi.

Gündemle ilgili konulara yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, X hesabından yaptığı paylaşımda "Ahh düşünmek bile istemiyorum! Aklımdan geçiremiyorum bile... 'Şahane bir hayatımız vardı' diyor baba ahh. İdam cezası olsaydı bu kadar kolay olmazdı bu işler. Hiç tadım yok şu kız bir bulunsa" ifadelerini kullandı.

Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü

İKİYE BÖLÜNDÜLER

Akalın'ın idam çıkışı kısa sürede gündem olurken yorumlar da beraberinde geldi. Bir kısım kullanıcı Akalın'a hak verirken bir kısım da idam çıkışına tepki gösterdi.

Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü

NE OLDU?

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Mahalledeki Tavşantepe İlkokulunda kurulan Hareket Merkezi'nde tüm ekiplerin koordineli bir şekilde arama çalışması yapması sağlanıyor. Her detayın en ince ayrıntısına kadar incelendiği soruşturmada, Tavşantepe Mahallesi sakinlerinin peyderpey ifadesine başvuruluyor. Gönüllülerin de desteğiyle şu ana kadar 1710 personelin yer aldığı aramalar kapsamında mahalle içerisinde ve çevresinde çalışma yürütüldü.

Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü

BOŞ EVLER, AHIRLAR VE SAMANLIKLAR ARANDI

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama yaptı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma'ya (JAK) bağlı dalgıç ekipler de mahalledeki yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kuyusunda arama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı mahallede Psikososyal Destek (PSD) Ekiplerinin çalışmalar yaptığını bildirdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Demet Akalın Türkiye Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Turan Saygılı:

idam olsa ne olur olmasa ne olur adalet yok suçluya ceza verilmiyor

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