Türkan Şoray, hayranı Metin Şandam ölümüyle yıkıldı: Seni unutmayacağım

Türkan Şoray'a hayranlığından dolayı kendini sanata adayan Metin Şamdan hayatını kaybetti. Kendisine sevgisiyle tanıdığı Şamdan'ın ölüm haberiyle yıkılan Şoray ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsü dile getirerek "Yıllardır bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Seni unutmayacağım" dedi.

İlkokulda izlediği filmlerden dolayı Türkan Şoray'a hayranlığıyla bilinen ve sonrasında kendisini sanata adayan Metin Şandam yaşamını yitirdi. Şamdan'ın ölümü Şoray'ı derinden etkiledi.

"YILLARDIR SONSUZ SEVGİLİYLE BAĞLIYDI"

Şandam'ın ölüm haberini alan Türkan Şoray, Instagram hesabından birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşarak "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardır bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekanın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan" ifadelerini kullandı.

Sanata merak sararak resim yapmaya başlayan Şandam, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimleri aldı.