Türkan Şoray, Cahit Irgat'ı Anma Gecesi'ne Katıldı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray, Lüleburgaz Belediyesi ve Engin Sahne/Saim Engin iş birliğiyle düzenlenen Cahit Irgat'ı Anma Gecesi'ne katıldı.

Lüleburgazlıların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, Cahit Irgat Salonu'nda gerçekleşti ve Türkan Şoray ile Cahit Irgat'ın birlikte rol aldıkları 'Seninle Ölmek İstiyorum' adlı filmdeki kesitlerin gösterimiyle başladı.

Gösterim sonrasında sahneye çıkan Türkan Şoray, Cahit Irgat'la olan anılarını paylaştı. Şoray, "Bu değerli sanatçıyı anma vesilesiyle buradayım. O aramızda yaşıyor, onu yaşatıyoruz. Filmde birlikte çalışma şansına eriştim ve ondan çok şey öğrendim.

Setteki disiplini ve davranışları beni etkiledi. Dış görünüşü sertti ancak içindeki şair yanı beni şaşırttı. Onun şiirlerinden anladığım kadarıyla, yaşamı pek de mutlu geçmemiş gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Cahit Irgat'ın sanat ve toplum üzerindeki etkilerine vurgu yaparak, "Devrimci bir şair, tiyatro ve sinema sanatçısı olan Cahit, Lüleburgaz'da doğmuş ve burayı köklerine sahip çıkmıştır.

Toplumun sorunlarına duyarlı bir aydın olarak biliniyor. Türk sinemasında yüzlerce filmde yer almış bir isim olan Cahit'i, burada rol arkadaşı Türkan Şoray ile birlikte anmak büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray'a anlamlı gecede yapılan konuşmaların ardından Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.