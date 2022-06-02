Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti - Haberler

Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti Yeşilçam'ın Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti. Türk sinemasının Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti İSTANBUL - Yeşilçam'ın Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti. Yeşilçam'da ışıkçılıktan başlayıp, kavgacı yardımcı rollerinde ve sonrasında da başrole kadar yükselen Türk Sinemasının Rambosu olarak tanınan Sönmez Yıkılmaz, 72 yaşında vefat etti. Yıkılmaz, yarın Teşvikiye Camisinde kılınacak namazla son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Magazin su Magazin Güncel Haberler

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