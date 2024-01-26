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Türk Sinemasının Kötü Adamı Hikmet Taşdemir Hayatını Kaybetti

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Tedavi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimlerinden Hikmet Taşdemir'in vefatıyla ilgili açıklamalar yapıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören Türk sinemasının önemli isimlerinden olan ve filmlerde genellikle 'kötü adam' rollerini canlandıran Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti.

Kanser hastası olan Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir, 15 Ocak tarihinde solunum yetmezliği nedeniyle geldiği NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Taşdemir'in cenazesi bugün ağabeyine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre Taşdemir, Silivri'de toprağa defnedilecek.

Hikmet Taşdemir'in vefatıyla ilgili açıklama yapan NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "Değerli sanatçımız, Yeşilçam emektarlarından Hikmet Taşdemir, 15 Ocak tarihinde hastanemize geliyor solunum yetmezliği sebebiyle ve teşhisinde 4. evre kanser olduğu belirleniyor. Kendisi daha sonra 24 Ocak tarihinde dahiliye yoğun bakıma, ardından da solunum yetmezliği sebebiyle entübe oluyor. Entübe olduktan sonra maalesef 25 Ocak 2024 Perşembe günü 14.20 saatlerinde kalbi duruyor. Arkadaşlarımızın, değerli hekimlerimizin yaptığı tüm müdahalelere rağmen 15.05'i gösterdiğinde vefat ediyor. Allah'tan rahmet diliyor, Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah diyorum. Yakınlarına, sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Bugün itibarı ile de ağabeyi tarafından cenazesi teslim alınmıştır, tekrardan değerli sanatçımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

NKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şeref Alpsoy ise, "Hastayı maalesef kaybettik, hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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