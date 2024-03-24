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Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı sağlık sorunlarıyla boğuşuyor

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Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı şu sıralar sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

TÜRKİYE'NİN GÖNÜL'Ü YAPAYALNIZ

Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni, Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan Gönül Yazar ; "Önceki gece birden ağrı tuttu. Yanımda çalışanım da Kayseri'ye cenazeye gitti.

Yapa yalnızım, sevimsiz bir ağrı tuttu. Ne yapacağımı şaşırdım. Kendi kendime 'yarına çıkarsam iyiyim' dedim... Herkeste uyuyor gece tabi.. Sonrasında eski vokalistim beni hastaneye götürür diye düşündüm... Türkiye'nin Gönül'ü yapa yalnız...

Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi'den... Allaha şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy de oturduğum ev çok pahallanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını.

Tabi o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım. Hepimiz bu dünyaya çivi çakmaya gelmedik. Hak vaki olunca bizlerde gideceğiz, o zaman onlara kalacak." dedi.

HERKES MEMNUN Kİ DÖNEN YOK SEFERİNDEN!

Hepimizin aklımız başındayken gideceğini bildiğini, yalnız nereye gittiğini bilmediğini söyleyen Gönül Yazar, telefonda birden bire Olcay Ünal Sert'e, 'Sessiz Gemi' şarkısını söylemeye başlıyor... "Birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden..."

Laf aramızda harika söylüyor, sesinden bir şey kaybetmemiş efsane...

Hümeyra ile özdeşleşen 'Sessiz Gemi'nin çok güzel bir şarkı olduğunu belirten Gönül Yazar, sahnelere çıkması için teklif aldığını da belirtiyor...

"6 KİLO VERDİM, BİR DERİ BİR KEMİKİM, ÇOK ZAYIFLADIM"

Karnının sol tarafında ve ayağında şişlik oluştuğunu belirten Gönül Yazar Topkapı da ki Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hastane tetkiklerinin ardından bacağına pıhtı attığını öğrendiğini söyleyen Gönül Yazar; "20 gün önce yine hastanedeydim.

Sol bacağım malesef 3 bacak gibi şişti. Bacağımda pıhtı varmış. Öncesinde her gün 2 tane kan sulandırıcı iğneler yapılıyordu. Hergün de 9 tane ilaç içiyordum. Ben 6 kilo verdim, bir deri bir kemikim.

Çok zayıfladım, yemek yemedim. Evde de yemedim, hastanede de yemedim. Serum verdiler. Kiminin kalbine vurdu bu pıhtı, kiminin beynine, benim bacağıma Allahtan.

O şişerek sert olan sol bocağım şimdi burada yumuşadı, diğer ayağım gibi oldu. Şu an çok şükür iki bacağımda iyi. Ben çok merhametli, iyi kalpli bir kadınım.

3 sene pandemide bizi eve tıktılar, sonrasında da yürümediğim için bu sorunlar oluştu, o Alman aşısından da oldum. Sonrasında ne mutfağa gittim, ne de salona. Oysa günde 6 kere salona gidip gelsem o bile yeterliymiş benim için." dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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