Türk müzisyen THECELIK, dünyaca ünlü Tomorrowland festivalinde 2023 aday olarak gösterildi - Haberler

Yaptığı single çalışmalarıyla büyük bir başarı yakalayan THECELIK, Tomorrowland adayları arasında yerini aldı.

"2023 ADAYI OLARAK GÖSTERİLMEM GURUR VERİCİ"

Genç müzisyen, "Tomorrowland her prodüktör ve DJ'in olduğu gibi benim de hayalimdi. Türkiye'yi Tomorrowland'de temsil etmeyi isterdim. Tomorrowland 2023 adayı gösterilmem gurur verici. Tomorrowland için harika bir şarkı elektronik dans müziği hazırlıyorum içerisinde Türkçe sözler de yer alacak. Heyecanlıyım" dedi.

DAHA ÖNCE BURAK YETER ADAY OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

Belçika'da Tomorrowland 2023 adayları arasında gösterilen THECELIK; "Müziğe olan tutkum asla bitmeyecek, rüyalarıma giriyor ve yapmak istediğim şey tam olarak bu'' dedi. Tomorrowland'de Türkiye'yi daha önce Burak Yeter etmsil etmişti. Bu sene de İlkay Sencan temsil edecek.

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